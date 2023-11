Gemeentebelangen en PvdA pleiten voor buurthuis in de wijk Wolfsbos Hoogeveen

Gemeentebelangen en de PvdA in Hoogeveen willen dat de gemeente gaat onderzoeken of een buurthuis in Wolfsbos mogelijk is. Volgens de partijen is het een grote buurt waar bewoners veel activiteiten organiseren. "Zo'n wijk verdient een eigen buurthuis", aldus PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck. Bijvoorbeeld in d'Olde Bieb denkt hij.

Het gebouw van ontmoetingsplek d'Olde Bieb dient op dit moment min of meer als buurthuis stelt Van Eck. Maar dat is het officieel niet. "Er is al het ware een gedoogconstructie. Het is hoog tijd dat Wolfsbos een buurthuis krijgt met alle rechten die daarbij horen."

De fracties dienen donderdag tijdens de behandeling van de begroting een motie in met het verzoek richting het college. De SP en de VVD hebben inmiddels aangegeven de oproep te steunen.

'Kloppend hart'

De PvdA en Gemeentebelangen willen dat het bestuur kijkt of d'Olde Bieb een volwaardig buurthuis kan worden. "Als het pand om wat voor reden dan ook niet geschikt is als buurthuis, dan willen we dat het college de raad een voorstel doet voor een nieuwe d'Olde Bieb", vult Gemeentebelangen-raadslid Jacob van der Heide aan.

Van der Heide stelt dat zijn partij in het verleden al eerder aandacht heeft gevraagd voor d'Olde Bieb. "Het heeft zich ontwikkeld tot kloppend hart van de wijk", dat moet volgens hem zo blijven.

"In de begroting bevestigt het college nog maar eens hoe belangrijk buurt- en dorpshuizen zijn voor de Hoogeveense samenleving, nu en in de toekomst. Voor de PvdA is daarom nu het juiste moment om aandacht te vragen voor een buurthuis in Wolfsbos", vertelt Van Eck.

Experiment

In 2018 zette de PvdA zich ook in voor d'Olde Bieb. Aanleiding was toen ophef rond het mogelijk beëindigen van de bruikleensituatie voor het bewonerscollectief dat gebruik maakte van de locatie.