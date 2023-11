'Coevordenaren moeten flink meer afval gaan scheiden'

Inwoners van Coevorden moeten vaker scheiden. Hun afval dan vooral. Met die boodschap start de gemeente Coevorden binnenkort een uitgebreide publiekscampagne. Doel is dat in deze gemeente de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner de komende jaren flink naar beneden gaat.

Want daar heeft de gemeente naar eigen zeggen nog een behoorlijke slag te slaan. Eerder is de afspraak gemaakt dat er per inwoner van Coevorden vanaf het jaar 2028 nog maximaal honderd kilo aan restafval wordt ingeleverd. Die gemiddelde hoeveelheid stond vorig jaar nog op 160 kilo per inwoner, waarbij gemiddeld 140 kilo per inwoner in de grijze kliko belandde en gemiddeld 20 kilo per inwoner bij de milieustraat werd ingeleverd.

Er moet een tandje bij

Dat is dus nog zestig kilo te veel restafval, per inwoner. De gemeente heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren al stappen gezet om inwoners te motiveren hun hoeveelheid restafval naar beneden te krijgen, maar gezien het tempo van de inmiddels gerealiseerde verlaging, moet er een tandje bij: in 2019 was er sprake van gemiddeld 177 kilo restafval per inwoner, in 2020 was dat 172 kilo en in 2021 kwam het gemiddelde uit op 169 kilo.

"Eind dit jaar komen we daarom met plannen naar buiten om extra stappen te zetten en de hoeveelheid restafval sneller te verminderen", zegt woordvoerder René Nanninga van de gemeente Coevorden.

'Goede scheiders financieel belonen'

Welke concrete maatregelen de gemeente hiervoor wil nemen, kan Nanninga nog niet zeggen. "Dat zal blijken op het moment dat het beleidsplan 'Afval en Grondstoffen 2023-2027' aan de gemeenteraad wordt voorgelegd."

Een mogelijkheid is volgens hem dat inwoners op een bepaalde manier financieel beloond worden als ze minder restafval aanbieden. Te denken valt dan aan een systeem als diftar, waarbij inwoners per keer dat de grijze kliko aan de weg staat, een bepaald bedrag betalen. "We zien dat dit systeem in gemeenten om ons heen werkt en dat het kilo's aan restafval scheelt", zegt Nanninga.

Meer ondergrondse containers