Legt vislood het loodje? De meningen zijn verdeeld: 'Er zijn grotere problemen dan dit'

Loodvergiftiging

Volgend jaar wordt zeer waarschijnlijk op Europees niveau beslist dat vislood het loodje legt. Vanaf 2027 wordt het dan definitief verboden. "Vooral weekdiertjes zoals slakken zijn gevoelig voor het lood. Ze kunnen doodgaan wanneer ze te veel lood binnenkrijgen", legt waterecoloog Peter Paul Schollema van waterschap Hunze en Aa's uit.

"Maar ook de dieren die de slakken en visjes eten, zoals reigers, kunnen er last van krijgen. Dat noemen we opstapeling. Lood is namelijk een stof die niet afbreekt", zegt Schollema. Hij wil wel benadrukken dat de concentraties lood in Drentse en Groningse wateren onder de norm liggen. "Hier zien we nog niet dat dieren er last van hebben."

Visserij populaire sport

De afgelopen jaren is het aantal sportvissers met dertig procent toegenomen, waarschijnlijk door corona. Daar waar in 2017 zeventien procent van de vissers aangaf een loodalternatief gebruikt te hebben, is dit in 2021 gestegen naar 24 procent. Dat blijkt uit cijfers van Sportvisserij Nederland.

Maar ook 24 procent is nog onvoldoende. Daarom is Europese regelgeving noodzakelijk, vindt Mensinga. "Het werkt net als met vuurwerk: als we het alleen zouden verbieden in Nederland, wordt het over de grens in Duitsland gehaald. Straks is het verboden in heel Europa en voorkomen we dat."