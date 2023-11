Meer jongeren willen hulptraject, merkt Jimmy's Emmen: 'Coronacrisis heeft eenzame jongeren gekweekt'

De gemeente Assen heeft de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de jeugdhulpcijfers naar beneden te krijgen. De gemeente scoort namelijk al jaren het hoogste van onze provincie als het gaat om jongeren in de jeugdzorg. In een recent verleden ging het zelfs om bijna vijftien procent van de jongeren en daarmee scoorde de Drentse hoofdstad zelfs landelijk hoog. Nu, met ruim twaalf procent, blijft de situatie zorgelijk.

"Assen is van oudsher al een zorgstad met veel zorgstellingen en dat is harstikke fijn. Maar dat speelt ook mee in het hoge cijfer, aangezien wij relatief veel mensen doorverwijzen. En daarnaast zijn wij een centrumgemeente die veel taken voor gemeentes om ons heen uitvoeren", vertelt wethouder Jan Broekema (SP) van de gemeente Assen

Hard gewerkt

De gemeente heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het aantal jongeren in de jeugdhulp te verminderen. "We hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met het onderwijs. Dat zij speciale zorg kunnen aanbieden op scholen en dat niet altijd via thuis gebeurd. Ook zijn er jongerenwerkers ingezet. Zij moeten helpen voorkomen dat jongeren minder psychische problemen ervaren", zegt de wethouder.

Voor individuele gevallen werken deze maatregelen al wel, maar de wethouder is nog niet tevreden met de afname en zet de komende jaren nog meer middelen in om het aantal te laten dalen.

"We beginnen dit jaar met de aanpak van problematische echtscheidingen, om die te voorkomen. Veel echtscheidingen gaan niet goed en daar hebben jongeren vaak last van. Daarom gaan we proberen om eerder met ouders in contact te komen. Daarmee hopen we te voorkomen dat jongeren in de problemen komen."

'Elke jongere is er één te veel'

Toch is Broekema wel blij met het dalende cijfer. "We zijn op de goede weg, maar nog niet tevreden." Maar wanneer is de wethouder dan wel tevreden? "Elke jongeren die nog problemen heeft, is er eentje te veel. Als dat cijfer echt drastisch naar beneden gaat en er meer gelukkigere jongeren in Assen zijn, dan ben ik pas tevreden."