'Verouderd winkelcentrum Peelo in Assen dringend aan opknapbeurt toe'

Het verouderde winkelcentrum Peelo verdient dringend een opknapbeurt. Daarvoor pleiten VVD en D66 in Assen. Ze deden dat vanmiddag bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. In Assen zijn de laatste jaren bijna alle wijkwinkelcentra aangepakt, maar Peelo valt volgens de partijen uit de toon.

Volgens VVD-fractievoorzitter Michiel Hasslacher bepaalt een winkelcentrum in belangrijke mate de uitstraling van een hele wijk. "Kijk bijvoorbeeld naar het winkelcentrum Marsdijk, of dat aan de Nobellaan. Die zijn opgeknapt en zorgen voor een mooiere uitstraling."

'Het is gewoon oud'

In Peelo kan het winkelcentrum volgens VVD en D66 zo'n opknapbeurt ook goed gebruiken. "Het is een goed bezocht winkelcentrum en functioneel, maar met een uitstraling die de vroegere Mercuriuspassage in de binnenstad had toen het nog overdekt was. Het is gewoon oud." Volgens Hasslacher erkennen winkeliers en vastgoedeigenaren dat in gesprekken die zijn gevoerd.

Volgens VVD en D66 is het nu 'het juiste moment' om door te pakken, omdat een aantal ontwikkelingen bij elkaar komen, zodat het hele gebied opgeknapt kan worden. "De huisartsenpraktijk ernaast wil ook graag uitbreiden. En de gemeente moet aan de slag met het Markehuus en de sporthal. Het zou zonde zijn als de gemeente alleen aan de slag zou gaan met het wijkcentrum en de sporthal. De vier partijen samen kunnen met elkaar de hele wijk Peelo een upgrade geven", stelt de VVD.

Regie pakken

De oproep van fractievoorzitter Hasslacher richting college van B en W is daarom: "Ga met de partijen daar in gesprek en probeer de regie te pakken, zodat dat hele gebied opgeknapt kan worden. Met een mooi winkelcentrum, een huisartsenpraktijk, een sporthal, en een buurthuis. En wellicht zelfs nog wat extra huizen. Want wie zou er dan niet in zo'n mooi stukje Assen willen wonen?"

Wethouder Albert Smit (Assen Centraal) pakt de verbetering van het winkelcentrum samen op met z'n collega Cor Staal (ChristenUnie), de wijkwethouder van Peelo. Want volgens Smit moeten er 'flinke stappen worden gezet' voor de upgrading van zowel het winkelcentrum, als van de sporthal Peelo en wijkcentrum 't Markehuus.

'Integraal aanvliegen'

"'t Markehuus is in de huidige staat niet geschikt om te verduurzamen zoals we dat willen. En ook de sporthal van Peelo heeft z'n langste tijd gehad. Die geniet belangstelling van een aantal zorgpartijen", zo liet Smit weten.