Shell en ExxonMobil willen compensatie voor Gasopslag Norg

Oliebedrijven Shell en ExxonMobil willen financiële compensatie voor het gebruik van de Gasopslag Norg in Langelo. Het opslaan van gas in de gasopslag brengt extra kosten met zich mee, die de bedrijven vergoed willen krijgen van de Nederlandse Staat.

Dat blijkt uit een brief van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. De oliebedrijven kregen al een voorschot van 90 miljoen euro, maar vinden dat ze recht hebben op meer geld.

Oneens over afbouw gaswinning

De Staat en de oliebedrijven worden het niet eens over de vergoeding voor het versneld afbouwen van de gaswinning in Groningen. Beide oliebedrijven willen daarvoor gecompenseerd worden, maar het Rijk wil daarvoor niet extra betalen. Het geschil zal worden voorgelegd aan een onafhankelijke arbitrage.

Het voornemen is om in 2022 volledig te stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat zou in eerste instantie in 2030 zijn, maar dit wordt versneld afgebouwd. De versnelde afbouw zou tot lagere winning leiden dan was afgesproken.

Gasopslag Norg

De minister werkt samen met de oliebedrijven aan een overeenkomst over de afspraken over de inzet van de gasopslag in Norg. Vorig jaar zijn er maatregelen genomen om de Groningse gaswinning te verminderen. Destijds zijn er ook afspraken gemaakt over de gasopslag in Norg. De gasopslag wordt nog tot 30 september 2027 ingezet voor het verminderen van de productie die uit het Groningenveld wordt gehaald.

Shell en ExxonMobil willen gecompenseerd voor de extra kosten die de gasopslag met zich meebrengt. Het gaat om bijvoorbeeld de inkoopkosten van GasTerra voor het gas dat wordt opgeslagen in Norg, de extra transportkosten en ook de extra kosten voor het wegvallen van flexibele inzet van Norg. Deze vergoeding voor de gewijzigde inzet van Norg moet worden vastgesteld door het arbitragepanel.

Daarnaast zal het panel beoordelen of er sprake is van gederfde inkomsten door het wegvallen van 'optimalisatiemogelijkheden bij de verkoop van gas van GasTerra als gevolg van de gewijzigde inzet van Norg', zo is in de brief te lezen. Als dat daadwerkelijk zo is, zal het panel ook kijken in hoeverre dat vergoed moet worden.

Kamerleden boos

In de Tweede Kamer is afkeurend gereageerd op de eis van NAM-aandeelhouders Shell en ExxonMobil om extra geld. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee spreekt volgens RTV Noord van een schande zo veel geld willen hebben. Betalen voor het gebruik van de gasopslag vindt hij redelijk, "Maar ook hier willen de fossiele bedrijven het onderste uit de kan."

Het Drentse Kamerlid Agnes Mulder (CDA) heeft ook minder moeite met betalen voor Norg. "Als daar facturen onder liggen, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar ik heb wel problemen met iedere extra euro." Het zou Shell en ExxonMobil sieren als ze de veiligheid van Groningen boven hun winstbelang zouden zetten, aldus Mulder.

Henk Nijboer van de PvdA wil dat de Tweede Kamer in alle openbaarheid geïnformeerd wordt, terwijl minister Wiebes dat alleen vertrouwelijk wil doen. "De onbeschaamde juridische weg waarmee de NAM zich tegenover aardbevingsslachtoffers opstelde zet zij nu voort tegen de overheid. Wat mij betreft procedeert de Staat door tot de hoogste rechter en krijgen Shell en ExxonMobil geen cent."