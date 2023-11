Fusie Drenthe College en Terra een stap dichterbij

De kans dat Drenthe College en Terra fuseren, is een stuk groter geworden. Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) heeft de intentie van beide scholen om samen te gaan, goedgekeurd.

De fusieplannen van Drenthe College en Terra, die voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs geven, kwamen in december vorig jaar naar buiten. Reden voor een samenvloeiing is een dalend aantal scholieren in de toekomst, gecombineerd met een veranderende arbeidsmarkt.

'Er verandert in eerste instantie weinig'

Op 1 januari volgend jaar fuseren de besturen, vanaf het nieuwe schooljaar (1 augustus 2024) gaan de scholen samen. De overkoepelende naam van de nieuwe instelling is DCTerra. De namen van de scholen blijven hetzelfde. "Voor leerlingen, studenten, ouders en verzorgers verandert er daarmee in eerste instantie weinig", schrijven Drenthe College en Terra.

"Wij verwachten dat we samen beter in kunnen spelen op de ontwikkelingen in onze regio en een breed onderwijsaanbod in stand kunnen houden", zo verklaren de scholen.