Assen wil voor 2,5 miljoen hal van stadhuis omtoveren in 'huiskamer'

De hal van het Asser stadhuis moet omgebouwd worden tot 'gastvrije en toegankelijke ontmoetingsplek', als het aan het college van B en W ligt. Kosten hiervan bedragen 2,5 miljoen euro. De investering is opgenomen in de gemeentebegroting van volgend jaar.

Burgemeester en wethouders willen dat 'iedereen zich welkom voelt in ons huis van de stad'. Het gaat dan vooral om inwoners en gasten, die ze op een laagdrempelige manier met de gemeente in contact willen laten komen.

Contactplein, werkcafé en vergadercentrum

Zo vergadert de gemeenteraad ook vaak in een zaal op de eerste verdieping. Maar dat is volgens wethouder Jan Broekema niet langer wenselijk, omdat deze vergaderruimte niet voor iedereen toegankelijk is. Verder verdwijnt de hoge centrale publieksbalie in de hal en wordt de beveiliging verbeterd.