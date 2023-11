Drenthe Toen-podcast: Een dagje Zweeloo met Van Gogh deel 4: 'Als een droom ging die dag voorbij'

Boerenmik met koffie

"We staan voor het pand waar waarschijnlijk Vincent van Gogh op de terugweg vanuit Zweeloo een snee boerenmik en een kop koffie heeft gedronken. Hij schrijft erover in zijn brief aan Theo, en dat hij er een oud vrouwtje tegenkomt in de herberg die voor het raam aan een spinnewiel te spinnen. Het is later op de middag en er waren maar een paar logementen op de terugweg", aldus Finke.

Hij stelt dat er maar één logement is waar een oud vrouwtje werkte en dat was in Sleen: "Dat logement staat er nu nog, het is nu een vakantieboerderij. Maar toen werkte daar Lammegien van der Horst-Sanders, een vrouw van 78 jaar die in haar eentje en later met haar schoonzoon Jan Dening het logement runde. Waarschijnlijk is dit de plek waar Vincent van Gogh het oude vrouwtje aan het spinnewiel heeft vastgelegd. De tekening is niet bewaard gebleven. Zeker weten doen we het niet."