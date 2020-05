Haagse verdachte hennepkwekerij De Kiel: ‘Ze hebben gewoon een zondebok gezocht’

"Ze hebben gewoon een zondebok gezocht", zei de 36-jarige Hagenaar vanmiddag in de rechtszaal in Assen boos. (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

"Ze hebben gewoon een zondebok gezocht", zei de Hagenaar vanmiddag in de rechtszaal in Assen boos. Hij weet van niks, zegt hij. De officier van justitie gelooft hem niet en eiste negen maanden cel, net als tegen de twee andere hoofdverdachten uit Emmen en Emmer-Compascuum. Ook wil de officier dat de Hagenaar bijna 440.000 euro aan criminele winst betaalt aan de staat.

Rijbewijs onder baal hooi

De kwekerij met ruim 1500 planten werd bij toeval ontdekt in september 2017, toen agenten voor iets anders op het erf van de boerderij in De Kiel kwamen en hennep roken. De 63-jarige bewoner en zijn zoon (27) werden opgepakt en staan volgende week terecht.

Zij vertelden de politie over de initiatiefnemers en eigenaren van de kwekerij: de man uit Den Haag en de twee uit Emmen en Emmer-Compascuum. Vijf maanden later vond de zoon het rijbewijs van de Hagenaar onder een hooibaal in de schuur in De Kiel, bij de ingang van de voormalige kwekerij. Tot dat moment wisten hij en zijn vader alleen de voornaam en woonplaats van de Hagenaar.

'Ze hebben me nooit gezien'

Ze meldden het bij de politie, die daardoor ook zijn volledige naam wist. De man uit Den Haag leverde volgens het gezin uit De Kiel in 2015 de stalen constructie voor de kwekerij, die in zeecontainers onder de schuur werd aangelegd. De vader wist ook dat hij een kringloopwinkel had in Den Haag en daar in 2015 was opgepakt voor het leegroven van hennepkwekerijen.

Volgens de Hagenaar hebben de mannen uit De Kiel hem gewoon gegoogeld aan de hand van zijn rijbewijs en zijn ze zo aan informatie over hem gekomen. "Ze hebben mij nooit in het echt gezien. Ik ken ze ook helemaal niet." Over de Haagse wietzaak wilde hij niks kwijt. "Ik ben veroordeeld, maar het hoger beroep loopt nog."

Hennepknipper

Tegen een 44-jarige man uit Emmer-Compascuum eiste het OM vanmiddag zestig uur werkstraf (twintig voorwaardelijk). Volgens de officier van justitie was zijn rol gering. De man heeft verklaard dat hij één keer heeft geholpen met het oogsten van wiet en een keer een aggregaat heeft gerepareerd, dat werd gebruikt in de ondergrondse kwekerij, 16 juni volgt de uitspraak.

Lees ook: