Drukte op Drentse wegen kruipt langzaam naar niveau van voor coronacrisis

Misschien was het je al opgevallen: het wordt langzaam steeds drukker op de Drentse wegen. Sterker nog, het is op de snelweg en een groot aantal provinciale wegen weer bijna net zo druk als vóór de coronacrisis.

Uit cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) blijkt dat in Drenthe vorige week nog zo'n 9 procent minder auto's reden vergeleken met begin maart, toen de coronacrisis Nederland nog niet had bereikt. In de eerste week van de maatregelen (17 maart) reden 36 procent minder auto's op de snelwegen.

Toename na de meivakantie

Langzaam keerden steeds meer automobilisten terug op het asfalt. Hoewel de stijging eind maart en in april nog meeviel, kroop men vooral na de meivakantie weer achter het stuur. Toen zat de verkeersdrukte op zo'n 86 procent ten opzichte van begin maart.

Landelijk beeld

Vergeleken met het landelijke beeld lijkt het in Drenthe sneller weer 'normaal' te worden. Onze provincie zit momenteel op 91 procent van de gewone drukte, tegenover 84 procent landelijk. Alleen de provincies Overijssel en Zeeland scoren hoger dan Drenthe. Daar rijden nu al bijna net zoveel voertuigen over het asfalt als voor de coronacrisis.

In alle provincies was het overigens vorige week weer iets drukker op de weg dan twee weken geleden. In Utrecht, Limburg en Noord-Holland is het nog relatief rustig. Het verkeer in die provincies is zo'n 20 procent lager dan begin maart.