Paardensportcentrum Sleen op zoek naar nieuwe locatie

De manege in Sleen wil graag verhuizen. Het gebouw is verouderd en bovendien de afgelopen jaren volledig ingebouwd door nieuwbouwwijk Jongbloed. De rijvereniging gaat met de gemeente Coevorden op zoek naar een nieuwe locatie.

De manege zit er al sinds 1966 en de rijvereniging is van plan het nog lange tijd voort te zetten, zegt voorzitter Mike Brandt. Een nieuwe locatie is dan ook noodzakelijk, "Afgelopen weekend was hier nog een onderlinge dressuurwedstrijd. Dan lopen er toch driehonderd mensen rond. Ruitertjes met ouders en opa's en oma's. Dat moet je niet kwijtraken, vind ik."