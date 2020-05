De Wolden wil snelfietsroute tussen Meppel en Hoogeveen

De Wolden ziet verschillende mogelijkheden voor zo'n fietssnelweg. Er kan gekozen worden voor een direct pad parallel aan het spoor of aan de Hoogeveensche Vaart die Meppel en Hoogeveen al verbinden of voor een route die langs meerdere dorpen in De Wolden loopt. Vanuit Meppel kan bijvoorbeeld via Ruinerwold worden gefietst, maar ook via De Wijk en Zuidwolde. De route moet aan gaan sluiten op de bestaande snelfietsroute Meppel-Staphorst-Zwolle.

E-bikes en speed pedelecs

De Wolden wil daarvoor de samenwerking opzoeken met de provincie en de gemeenten Hoogeveen en Meppel, zo valt te lezen in het Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2020-2029. Doordat steeds meer mensen gebruik maken van e-bikes en speed pedelecs zijn grotere afstanden makkelijker per fiets te overbruggen. Voorwaarde is dan wel dat er genoeg ruimte is op routes om andere gebruikers te passeren.

Met snelfietsroutes hoopt De Wolden dat meer forensen voor de fiets kiezen. Om fietsverkeer, en dus verduurzaming, verder te stimuleren worden ook 'missing links' in het huidige fietsnetwerk aangepakt en wordt gekeken naar veiligere fietsenstallingen, waar behoefte aan is bij gebruikers van de duurdere fietsen.

Kruispunten Zuidwolde

In het concept vervoersplan wordt ook een onderzoek aangekondigd naar maatregelen op de kruising van de Steenberger Esweg en de Steenbergerweg in Zuidwolde. De gemeenteraad heeft daarom gevraagd vanwege de hoge snelheid die veel auto's daar halen. Mogelijk wordt de 30-kilometerzone vanuit het centrum uitgebreid of wordt de kruising zelf onder handen genomen.

Een ander kruispunt waarnaar gekeken wordt in Zuidwolde is die van de Hoofdstraat met de Oosterweg en De Vennen. Die wordt ervaren als 'onduidelijk en onoverzichtelijk'. Het kruispunt is nog geen tien jaar geleden op de schop gegaan, maar voldoet niet. "We gaan onderzoeken of verbetering van de inrichting van het kruispunt nodig en mogelijk is." Inwoners van de gemeente zien liever een rotonde of een 'gewoon' kruispunt valt te lezen.

Burgemeester Tonckenstraat

Voor inwoners van de Burgemeester Tonckenstraat in Zuidwolde is het onzeker of hun straat veiliger wordt. Een buurtcomité vroeg onlangs nog om oplossingen. De gemeente wil gaan meten hoe hard er gereden wordt en vervolgens kijken wat er nog te doen valt. "Omdat de straat al is ingericht als 30 km/h-gebied zijn aanvullende maatregelen maar beperkt mogelijk."

Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen, komt het plan ter inzage te liggen en kunnen er nog onderdelen wijzigen.

