'COA maakt werk van verspreiding veiligelanders Ter Apel over andere locaties'

Het COA streeft ernaar om tegen januari de groep overlastgevende veiligelanders in het asielzoekerscentrum in Ter Apel te spreiden over andere locaties in Nederland. Op die manier wordt de huidige groep van rond de 150 personen een stuk kleiner. De overlast die deze groep veroorzaakt in Ter Apel (Westerwolde) en Nieuw-Weerdinge (Emmen) moet daarmee afnemen. De gemeente Emmen zelf verwacht tegen de kerst ook nog eens het aantal straatcoaches en boa's in Nieuw-Weerdinge te hebben opgeschaald.

Burgemeester Eric van Oosterhout maakte dit nieuws bekend tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Emmen.

Meerdere fracties drongen aan op meer inzet van politie en marechaussee. De hoop was gericht op de inrichting van een speciale opvang in het azc in Ter Apel. Via deze zogenoemde proces beschikbaarheidslocatie (PBL) zouden deze veiligelanders versneld naar het land van herkomst worden verwezen. De totstandkoming liet echter op zich wachten.

"Deels heeft dat ook te maken met de personele capaciteit in het azc", legde Van Oosterhout uit. Erg vervelend, aangezien het aantal incidenten eerder lijkt toe dan af te nemen, aldus de burgervader. Komt verder bij dat de samenwerking tussen boa's, straatcoaches, politie en toezichthouders niet altijd goed op elkaar is afgestemd, meldde hij verder.

Uitbreiding boa's en straatcoaches

Aan de andere kant kon Van Oosterhout melden dat het COA werk gaat maken van een verspreiding van de veiligelanders over andere locaties in Nederland. Winstwaarschuwing daarbij is wel dat andere gemeenten hun medewerking moeten verlenen. Tegen januari komt het COA met een spreidingsplan, verwacht de burgemeester.

De gemeente Emmen zelf is van plan om het aantal boa's en straatcoaches te verhogen. In het eerste geval gaat het om acht extra krachten. "Het kost even tijd wat betreft de boa's. De opleiding duurt acht tot twaalf weken en ze moeten nog beëdigd worden." In het meest recente gesprek met het Rijk kreeg Van Oosterhout de toezegging dat er nu echt werk gemaakt wordt van de PBL. "Eerst zien, dan geloven", aldus de burgemeester.

Marechaussee

Het merendeel van de fracties drong erop aan dat de gemeente in Den Haag aan zou kloppen voor meer ondersteuning van politie en marechaussee. Met die laatste is Van Oosterhout in gesprek. "Maar verwacht daar geen grote aantallen. Maar de druk ligt er."

'Geen effect'

Fractievoorzitter Leo Hoogenberg van Wakker Emmen vond dat er al voor lange tijd aan de bel getrokken werd zonder dat er echt concreet resultaat werd geboekt. "De afgelopen maanden is staatssecretaris Eric van der Burg meermaals langs geweest in Nieuw-Weerdinge en Ter Apel, maar ook deze bezoeken en de daaruit vloeiende maatregelen hebben nauwelijks of geen effect gehad."