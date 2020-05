Promotie voor vv Eext ondanks 2e plek

Op het moment dat de KNVB besloot om de competities in het amateurvoetbal definitief stil te leggen vanwege het coronavirus stond vv Eext op de 2e plek in de 5e klasse E van het zondagvoetbal, toch zijn de blauw-witten volgend seizoen te bewonderen in de vierde klasse.

Vanmiddag kreeg Eext het verlossende telefoontje uit Heerenveen van de KNVB. "Ook Buinen en GKC hadden in onze klasse aangegeven graag te willen promoveren, waarna de bond heeft gekeken naar het gemiddeld aantal punten en dat is bij ons hoger dan bij de andere twee", aldus Eext-voorzitter Joop van Gogh.

Eext speelde de afgelopen vijf seizoenen in de 5e klasse, daarvoor was de ploeg van trainer Hemmo Kuipers vijf jaar actief in de 4e klasse. "We zijn ambitieus en de samenwerking op jeugdgebied met vv Gieten werpt steeds meer zijn vruchten af. De spelers en technische staf wilden graag omhoog en natuurlijk hebben we als bestuur vervolgens de KNVB op de hoogte gesteld van die wens."

vv Buinen

Voor Buinen is het vanzelfsprekend extra zuur. Die club stond op het moment van het einde van de competitie bovenaan en dat ook nog eens na een seizoen die de boeken ingaat als de meest trieste in het bestaan van de club. In de voorbereiding op het afgelopen seizoen overleden twee spelers van het eerste elftal bij een auto-ongeluk en raakten ook nog eens twee spelers ernstig gewond.