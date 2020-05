Actie voor voetbal in 2e Mond: met petitie en spandoeken naar gemeentehuis

Wethouder Niek Wind werd duidelijk gemaakt dat het besluit dat ze niet meer welkom zijn op de sportvelden in 2e Exloërmond teruggedraaid moet worden.

Gemeenteraad aan zet

Of dat ook gaat gebeuren is maar de vraag. De petitie werd dus aan de wethouder overhandigd, maar de gemeenteraad is volgens hem nu aan zet. "Ik heb een opdracht, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Die opdracht moet ik uitvoeren. Deze petitie zegt eigenlijk: we willen aan die opdracht wat veranderen. Wat ik nu kan doen is deze petitie aan de gemeenteraad geven. De gemeenteraad gaat erover, ik niet. Het is dus nu aan de raad om er wel of niet iets mee te doen."

Wat De Treffer '16 wil is dat de gemeenteraad van Borger-Odoorn een aangenomen motie herziet. Daarmee werd de clubs TEVV en De Treffer '16 opgedrongen om er samen uit te komen. Die motie van vorig jaar oktober had drie opties: naast elkaar voortbestaan, fuseren of: de stekker gaat uit het voetbal in 2e Exloërmond.

Gezond verstand

"Ik vertrouw er echt op dat de gemeenteraad haar gezonde verstand gebruikt. Dat ze zeggen: 'Op deze manier kan het niet, we moeten hier iets aan gaan doen'. Deze gemeente staat voor gezondheid, sport en bewegen. Ik ga er vanuit dat ze daar in dit geval ook voor staan en dat ze actie ondernemen", aldus Bianca Haan van De Treffer '16.

Bianca Haan van De Treffer '16 overhandigt de petitie aan wethouder Niek Wind (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

'Deur staat op een kier'

Het is inmiddels zo'n drie weken geleden dat de gemeente Borger-Odoorn de stekker trok uit het voetbal in 2e Exloërmond. De gemeente verbiedt zowel leden van De Treffer'16 als TEVV komend seizoen de voetbalvelden in het dorp te betreden. "Na volgend seizoen zijn er nog heel wat seizoenen. Dus de deur staat nog steeds op een kier, maar wel even pas op de plaats", besluit wethouder Niek Wind.

Aan het besluit van de gemeente Borger-Odoorn ging een jarenlange ruzie tussen de clubs TEVV en De Treffer '16 vooraf.

Lees ook: