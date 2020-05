Dag van de Stagiair: 'Nu zit ik op mijn zolderkamertje voor RTV Drenthe te werken'

Het is 26 mei, de Dag van de Stagiair. De zevende editie is dit jaar echter wat anders dan de vorige edities. Veel stagiairs voeren hun stage uit vanuit huis. Zo ook de drie stagiaires die deze stageperiode RTV Drenthe versterken.

Iris de Weerd studeert hbo communicatie en loopt stage bij ROEG!, het natuurplatform van RTV Drenthe. Zij zoekt uit waar de toekomst voor ROEG! ligt. "Hoe kan ROEG! meer een community worden en wat willen de gebruikers", laat ze vanuit huis weten.

Ze werkte een maandje op te redactie toen plotseling begin maart vanwege het oprukkende coronavirus de mededeling kwam dat het merendeel van het personeel van RTV Drenthe zoveel mogelijk vanuit huis moet werken. Ook de stagiaires.

'Na vijf weken zat ik ineens thuis'

"Op de redactie was het heel gezellig", weet De Weerd nog. "Nu zit ik op mijn zolderkamertje voor RTV Drenthe te werken."

Vooral het contact houden met haar stagebegeleider vindt ze lastig. "We hebben in het begin wel eens gefacetimed, maar nu vooral contact via WhatsApp en e-mail." De Weerd levert de eerste versie van haar onderzoek in op 14 juni.

Ook stagiair van personeelszaken, Koen Hulshof, mocht een tijdje genieten van het werken in het pand van RTV Drenthe. "En na vijf weken zat ik ineens op mijn kamer in Groningen." Hulshof studeert Human Resource Management Hanzehogeschool in Groningen.

Het is natuurlijk heel gek, want het gaat over medewerkers" Koen Hulshof - stagiair RTV Drenthe

'Ik had meer geleerd op locatie'

Ondanks dat hij op kamers zit is het geen probleem voor hem om vanuit huis te werken. "Ik heb een goede computer en een fijn bureau. Het is eigenlijk wel goed te doen."

Wel mist Hulshof dat mensen voor personeelszaken niet gewoon aan zijn bureau kunnen komen. "Ik ben van mezelf al heel zelfstandig en red me dus prima. Ik had meer geleerd op locatie, door samen te kunnen werken met anderen."

Toch kan Hulshof vanuit huis een hoop dingen doen. "Het is natuurlijk heel gek, want het gaat over medewerkers. Toch kan ik wel werken aan de e-mailbox en sommige beleidsstukken."

Op tijd uit mijn bed komen is geen probleem" Isa Boonstra - stagiair RTV Drenthe

'Met mijn ouders tegelijk naar het werk, in huis'

Isa Boonstra studeert mediavormgeving en is stagiair op de afdeling marketing en communicatie. Zij mist net als de andere stagiaires ook vooral het snel kunnen stellen van vragen. "Het is een beetje gek zo. Je kan niet zo snel vragen stellen als je iets moet weten."

Toch denkt Boonstra dat ze niet minder geleerd heeft. "Voor mij is het een hoop zelf uitzoeken en dat moet ik ook leren. In het begin moest ik daar wel aan wennen en kon ik minder doen."

Inmiddels heeft Boonstra haar eigen project gekregen en gaat het heel goed. "Op tijd uit mijn bed komen is geen probleem nu. Mijn ouders werken nu beide ook vanuit huis en we gaan alle drie tegelijk naar het werk in huis." De verloren uren door vanuit huis te werken en dat werk anders uit te voeren dan anders wordt wel door de school gecompenseerd.

Vergelijking met andere studenten

Boonstra zegt zelf wel geluk te hebben door een stage te hebben bij RTV Drenthe in deze tijd. "Ik ken medestudenten die Vakmanschap volgen, zij kunnen nu gewoon geen volledige stage volgen."

Ook De Weerd merkt wel dat zij geluk heeft met haar stage. "Een vriendin van mij doet Event Management. Zij zou Amsterdam Open Air organiseren..." Wel heeft De Weerd in deze tijd steun aan medestudenten. "We hebben het er met z'n allen over hoe we dingen nu moeten aanpakken. We hebben een hoop steun aan elkaar."

Hulshof is van zijn studie één van de weinigen die vanuit huis werkt. "De meesten werken grotendeels vanaf locatie. Eén andere stagiair werkt ook volledig vanuit huis. Maar gelukkig mag ik straks nog een maand lang twee dagen in de week op kantoor komen. Dat scheelt wel."