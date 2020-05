Droogte wordt jonge ooievaars fataal

Zodra het regent komen insecten en pieren uit de grond naar boven. Maar nu buien achterwege blijven, is het lastig voor ooievaars om voedsel voor de jongen op te scharrelen. Het zorgt ervoor dat het ooievaarsstation nabij De Wijk de handen vol heeft aan de pasgeboren kuikens.

Kuikens eten glas en rubber

"De ouders hebben dringend de behoefte om de jongen te voeren", legt Frits Koopman van het ooievaarsstation uit. "Ze pikken nu allerlei dingen op in het veld en dat is vaak verkeerd voedsel. Plantenresten, steentjes, rubber en glas zijn geen uitzonderingen. Dat verteert niet in de buik van de kuikens en dan krijgen ze een zogenoemde 'steenbuik' omdat het zo hard is. De kuikens denken dan dat hun buik gevuld is en gaan daarom niet meer bedelen. Als de kleine ooievaar niet meer vraagt om eten vinden de ouders dat het tijd is dat hun kroost het nest verlaat terwijl ze nog niet zelfstandig op pad kunnen."

Twee keer per dag voeren

Bijna veertig jaar geleden begon het echtpaar Koopman met het eerste nest. Nu verblijven er meer dan honderd ooievaars. Samen met vrijwilligers zorgt de familie ervoor dat de jonge kuikens worden opgevangen. Vanuit Zuid-Drenthe en de Kop van Overijssel worden er regelmatig kuikens afgeleverd die uit het nest zijn verstoten. Veelal worden ze door de dierenambulance binnengebracht. "Hier vangen we ze op en worden ze geringd. Twee keer per dag krijgen ze voer. Verder bemoeien wij ons er niet al te veel mee zodat ze grotendeels zelfstandig volwassen worden. Als het zover is, kunnen laten we ze weer vrijuit. Ongeveer een kwart van de ooievaars die wij hier grootbrengen, blijft in de tijd daarna zwerven in het Reestdal, de rest vertrekt."

Het ooievaarsstation is vanwege het coronavirus niet meer toegankelijk voor bezoekers.