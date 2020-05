Desinfectiemiddelen afgeleverd bij asielzoekers Hoogeveen

"Het is een voormalige gevangenis. Het gebouw is helemaal niet geschikt om afstand van elkaar te houden", zegt Kortekaas. Hij wijst erop dat de gangen minder dan een meter breed zijn op sommige plekken en dat het dus het niet mogelijk is elkaar daar te passeren op 1,5 meter afstand. Ook staan vier stapelbedden op een kamer.

Kamerbewoners eenheid?

Eind vorige maand stuurde Kortekaas hierover al een brandbrief naar het college van burgemeester en wethouders in Hoogeveen. De brief is mede ondertekend door 24 asielzoekers. Ook stuurde hij vorige maand een brief naar de staatssecretaris van veiligheid en justitie. Op beide heeft hij nog geen reactie ontvangen.

De stelling van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is dat de asielzoekers die een kamer delen een eenheid vormen, vergelijkbaar met een familie. Vanwege de privacy van de asielzoekers deelt het COA geen informatie over wie besmet zijn met het coronavirus.

De asielzoekers zien het anders. "We zijn niet verwant aan elkaar of zelfs maar vrienden. Dit is in tegenspraak met de houding van de Nederlandse overheid. Als een persoon in een kamer besmet is, is het bijna 100 procent waarschijnlijk dat iedereen in de kamer besmet is", zo staat er in de brief. "Het COA weigert kamers te gebruiken die eigenlijk leeg zijn, om personen tijdelijk van elkaar te scheiden."

Geld nodig voor desinfectiemiddelen

Verder merken ze op dat ze dicht bij elkaar zitten op een plaats met een goede signaalontvangst vanwege de gebrekkige wifi.

De bewoners van het azc Hoogeveen vragen om geld voor ontsmettingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen voor hun eigen hygiëne en ze vinden dat er bij de ingang, bij de keukens en in de gangen ook gratis desinfectiemiddelen beschikbaar moeten komen.

"De situatie in het azc voldoet gewoon niet aan de richtlijnen van het RIVM en het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt", aldus Kortekaas.