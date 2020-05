Museum De Proefkolonie klopt bij gemeente aan voor hulp

Wethouder Klaas Smidt zei vanavond in een bijpraatsessie met de gemeenteraad over de gebiedsontwikkeling Frederiksoord, dat het museum in een brief om steun heeft gevraagd. Hoeveel er nodig is, kon Smidt nog niet zeggen. "We zijn ook in gesprek met de provincie. Op 1 juni gaan ze weer open, ik hoop op een redelijk geringe bijdrage."

Jong museum

Sinds de tweede week van maart zijn musea in Nederland gesloten. Een jaar geleden opende museum De Proefkolonie, dat zich richt op het verhaal van Johannes van den Bosch en de koloniën, de deuren in het Huis van Weldadigheid. 'Een kapitaalintensieve investering', noemt Smidt het. En nu de vaste lasten doorlopen en er geen inkomsten zijn, wordt de situatie nijpend.

Museumdirecteur Peter Sluiter snakt naar heropening van het museum. "Het Drents Museum zit er wel warmpjes bij, het Gevangenismuseum ook", zei Sluiter er eerder over. "Wij hebben geen vet op de botten. Als we bij daar voor 1 juni geen steun krijgen, dan is het gebeurd."

Bij de provincie werd al aangeklopt voor financiële compensatie, de hoop dat ze die krijgen is aanwezig. Toch wordt nu ook de gemeente om hulp gevraagd. Het college maakt nu haast om met een voorstel te komen. "Kijk daarbij ook goed naar de verhuurders van de grond en het pand", drukte PvdA'er Jan Puper de wethouder op het hart. Smidt verzekerde hem dat er meer wordt gedaan dan alleen geld geven.

