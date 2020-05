Het werd nog even spannend, toch auto in binnenstad Coevorden

Opvallend was de verdeeldheid binnen de coalitie in Coevorden: de voltallige PvdA-fractie (vier zetels) stemde tegen het plan en het CDA was verdeeld (twee stemmen voor, twee stemmen tegen). Behalve de VVD waren de overige drie oppositiepartijen (PAC, D66, PPC) tegen.

'Besluit uitstellen'

De PvdA kwam nog met het voorstel om het besluit uit te stellen, maar dat kon niet op voldoende steun rekenen. Ook probeerden PAC en D66 met zogenoemde amendementen wijzigingen in het collegevoorstel door te voeren, maar ook daarvoor waren niet genoeg raadsleden te porren. Er werd tijdens de avondvullende en rommelige digitale gemeenteraadsvergadering, waarin veel geluidsproblemen waren, dus alsnog gestemd.

De verdeeldheid tussen de 25 raadsleden was, gezien de vijftien stemmen voor en de tien stemmen tegen, dus groot. Zo zou de PvdA de historie van de stad Coevorden meer terug willen zien in de Friesestraat, worden volgens het PAC conflicten tussen auto en fietsers en voetgangers onderschat, is het CDA bezorgd over de verkeersveiligheid, vreest D66 voor 'een stratencircuit voor hufters die de snelheid van hun BMW willen uittesten', ziet de VVD kansen, 'die we juist nodig hebben in deze tijd', denkt PPC dat de auto niet de redding is voor de beleving van de stad en is het volgens BBC2014 tijd om snel iets te gaan doen.

'Niets doen is geen optie'

Wethouder Steven Stegen spreekt van een lastig besluit. "We zijn ons bewust van de gevoeligheden in dit dossier. Wij hopen op enig vertrouwen vanuit de gemeenteraad in het college. Er zijn tegenstanders en er zijn voorstanders. Wat mij betreft is niets doen geen optie. En is dan het terugbrengen van de auto de beste optie? Ja, ik denk van wel."

Volgens Stegen is het goed om in het achterhoofd te houden dat de concrete invulling van het plan nog besproken moet worden. Zo droeg de PvdA bijvoorbeeld aan om iets met de Friese Poort te doen, in het verlengde van de blootgelegde Bentheimer Poort aan de andere kant van het centrum van Coevorden. "Dat lijkt me een hartstikke mooi plan. Dat is allemaal invulling wat later aan de orde komt."

'Geen besluit tot in de eeuwigheid'

Meerdere partijen geven aan dat ze graag zouden zien, als de nieuwe situatie er eenmaal is, dat die kritisch bekeken blijft worden. "Ook mij lijkt het goed om te blijven monitoren." De wethouder wil zelfs zo ver gaan om de plannen uiteindelijk alsnog terug te draaien. "Als het ons niet brengt wat we zouden willen, moeten we ook niet bang zijn om te zeggen: we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dit is geen besluit wat tot in de eeuwigheid wordt genomen."

Al jaren is er in Coevorden discussie over het laten terugkeren van auto's in het centrum. Sinds halverwege de jaren negentig zijn de voertuigen niet meer welkom.

