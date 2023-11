Alex Zomer in de Onze Club Podcast: 'Wij worden altijd als 'die Cocksen' neergezet'

Dit voetbalseizoen komt RTV Drenthe wederom iedere dinsdagmiddag met de Onze Club Podcast . Een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Zomer vertelt over de haat richting zijn club. "Dat had ik toen ikzelf nog bij vv Hollandscheveld speelde ook hoor. Bij HZVV komt er altijd achteraan: 'die Cocksen', maar als je er zelf speelt merk je pas dat het echt een warme club is", zegt Zomer. Op dit moment staat zijn ploeg vijfde in de gemengde eerste klasse J. "Te laag", vindt Zomer. "Wij zouden teleurgesteld zijn als wij niet om de titel mee kunnen strijden."