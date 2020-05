Asser ondernemers ontwerpen telpoorten tijdens verplicht corona-reces

Ondernemer Mathijs Gaasbeek kwam op het idee om de corona-telpoorten te ontwikkelen. "De poorten hangen aan een netwerk", legt hij uit. "Op die manier kun je je persoonlijke wensen wat betreft aantallen invoeren en aanpassen. Via dat netwerk kunnen ook verschillende poorten aan elkaar verbonden worden. Dat is handig als er meer in- en uitgangen zijn."

Werking

Het systeem is duidelijk en oogt simpel. Elke keer als iemand de poort passeert, telt het getal in de display op. Zolang de getallen groen blijven, zijn er meer klanten welkom. Als de poort en display rood kleuren is de ruimte vol. En als er dan toch nog mensen naar binnen glippen, dan gaan de rood verlichte poort en display knipperen en klinkt er het geluid van een zoomer.

Telsystemen voor parkeergarages bestaan al langer. Maar specifieke varianten voor winkels en openbare ruimtes voor deze coronatijd zijn niet voorradig. Vanaf vandaag zijn de ondernemers voor het eerst online met hun splinternieuwe bedrijf Count & Go.

Evenementenbranche ligt stil

Gaasbeek is normaal gesproken eventmanager. Z'n compagnon Anton Velenturf bouwt in het dagelijks leven stands en Henk ten Brink verhuurt licht en geluid. Maar omdat de evenementenbranche in coronatijd helemaal stilligt, hadden de drie mannen de handen vrij om de poorten te ontwikkelen.

Beveiliger uitsparen

"Een poort bestaat uit meerdere compartimenten. Die worden in hier in Assen allemaal in elkaar gezet. We zouden er 175 per week kunnen leveren", zegt Gaasbeek. "We hebben al verschillende presentaties gegeven en er is zeker belangstelling. Bedrijven kunnen op deze manier ook een werknemer uitsparen die het deurbeleid in de gaten moet houden. Die kan dan weer gewoon z'n eigen werk doen."

Na de coronacrisis?

En volgens de mannen zijn de poorten ook na de coronacrisis nuttig. "Winkeliers krijgen een goed inzicht in de hoeveelheid klanten op een bepaald tijdstip. Daarnaast kunnen ze er ook leuke marketingacties mee bedenken. Dat bijvoorbeeld de vijftigste klant van de dag een prijzenpakket wint", besluit Gaasbeek.