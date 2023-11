Emmer raad kijkt elkaar straks niet meer met nek aan: verbouw raadzaal

Een nieuwe raadzaal op de plek van het Trouwpaviljoen aan het Raadhuisplein? Het is een balletje dat vijf jaar geleden werd opgegooid door burgemeester Eric van Oosterhout. Maar dat plan gaat niet door. De kosten zijn te hoog en bovendien zou een dergelijk project jaren duren. In plaats daarvan wordt er gekozen voor verbouwing van de huidige zaal. De werkzaamheden starten naar verwachting in de zomer van 2024.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2018 deed burgemeester Eric van Oosterhout het voorschotje. Een compleet nieuwe raadzaal op of bij de plek van het Trouwpaviljoen en het Raadhuisplein. De huidige zaal bevindt zich letterlijk 'twee hoog en drie achter.' Iedereen moet minimaal het halve gemeentehuis door om er te komen. Een meer zichtbare en toegankelijke plek op de begane grond zou een uitkomst zijn.

Van Oosterhout was niet de enige die nadacht over de raadzaal. Vorig jaar bracht het CDA, samen met D66, 50Plus en de ChristenUnie, een motie in om nader onderzoek te doen naar een verhuizing of verbouwing van de huidige zaal. Want als de eerste te duur uitvalt, dan moet er serieus gekeken worden naar een nieuwe inrichting, aldus CDA-fractievoorzitter René Wittendorp.

Niet bevorderlijk

"De huidige inrichting is gewoon niet handig." Raads- en commissieleden zitten in twee halve cirkels tegenover het college. Die opstelling maakt dat de raadsleden elkaar niet altijd kunnen aankijken. "Als bijvoorbeeld raadsleden met elkaar in debat willen, kijkt de een tegen de nek van de ander aan. We moeten ons in die gevallen behelpen met het videoscherm in de zaal." Het is allesbehalve bevorderlijk voor het gesprek, vindt Wittendorp.