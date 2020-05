ACV-trainer Fred de Boer: Ik denk dat we ons rechtstreeks kunnen handhaven in Derde Divisie

Drie seizoenen geleden bleek ACV, ondanks het kampioenschap in de hoofdklasse, een maatje te klein voor de Derde Divisie. Komend seizoen verwacht ACV-trainer Fred de Boer beter voor de dag te komen. "Ik denk dat rechtstreekse handhaving mogelijk is en dat terwijl we niet eens als nummer 1 van de hoofdklasse promoveren."

Het was een aparte dag voor Fred de Boer gisteren. De Friese oefenmeester kreeg via de telefoon te horen dat hij na de zomer met zijn elftal een niveau hoger mag acteren. De uitbreiding van het aantal clubs in de twee Derde Divisies, het vertrek van de beloftenteams én het terugtrekken van ONS Sneek zorgde voor zoveel vrije plekken dat naast de nummer 1 van de hoofdklasse B (Staphorst) ook de nummer 2 (ACV dus) promoveert. "Natuurlijk ben ik daar blij mee, maar het voelt ook wel apart. Het liefst speel je het seizoen uit en promoveer je op basis van de eindstand, maar dat was vanwege het coronavirus niet mogelijk. Toch pakken we deze kans met beide handen aan. De club is ambitieus en datzelfde geldt voor de spelers en technische staf."

'We hebben nu een jong, dynamisch team met inmiddels twee jaar kunstgraservaring'

Volgens De Boer, die het komend seizoen moet stellen zonder topscorer Matthijs Hardijk (die verkast naar HHC Hardenberg), heeft ACV een beter elftal dan drie seizoenen geleden toen de Asser club ook uitkwam in de Derde Divisie. "Toen hadden we een redelijk oud elftal, terwijl we nu een jong team hebben met veel dynamiek. Bovendien heeft het overgrote deel van onze groep inmiddels twee seizoenen lang kunstgras in de benen, iets wat in de Derde Divisie ook niet onbelangrijk is. Natuurlijk zullen we Matthijs gaan missen, maar met Muhammed Yüksel (Pelikaan S.) en Toufik Faraouni (d'Olde Veste'54) hebben we nieuwe aanvallende impulsen erbij gekregen. Bovendien is er nog een speler op komst. "Wie dat is hou ik nog even voor mezelf", aldus De Boer.

Wanneer de competitie voor ACV van start gaat is nog niet duidelijk.

