VVD: 'Kijk naar tuinbouwgebied bij tekort aan bedrijfskavels in Emmen'

Zo goed als uitverkocht. In de gemeente Emmen is er praktisch geen bedrijfskavel meer voorhanden. Volgens economisch wethouder Guido Rink is 97 procent van de beschikbare percelen in Emmen verkocht of onder optie. Reden voor de VVD om te kijken naar alternatieve locaties, zoals het tuinbouwgebied bij Erica.