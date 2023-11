Wel of geen staking? Werknemers Roner sanitairbedrijf nemen loonbod in beraad

Leggen werknemers van Villeroy & Boch Wellness in Roden met ingang van morgenochtend hun werk neer of gaan ze akkoord met de loonsverhoging die vanochtend is voorgelegd? Dat is vanavond de vraag tijdens een spoedbijeenkomst van de vakbonden CNV en FNV.

Eerder eisten de circa negentig werknemers van Villeroy & Boch Wellness 14,3 procent extra salaris en willen ze dat hun lonen voortaan meestijgen met de inflatie. Ook zijn in hun ogen harde cao-afspraken nodig over zorg-, mantelzorg-, rouw- en geboorteverlof en moet de kilometervergoeding omhoog: niet alleen nu, maar op 1 januari nogmaals met twee eurocent per kilometer.

Nieuw voorstel

Vakbond FNV onderhandelde dit najaar verschillende keren met Villeroy & Boch. Het Roner sanitairbedrijf deed een eindbod op 31 oktober, maar dat werd vrijwel unaniem afgeschoten. Vanochtend deed het bedrijf een nieuw voorstel: met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 6 procent op 1 juli van dit jaar en met ingang van 1 januari 2024 nog eens 2 procent daarbovenop.

Over dat voorstel wordt vanavond overlegd, vertelt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen. "Dat doen we altijd als een werkgever een substantiële verbetering biedt." Of dat voorkomt dat het personeel van het sanitairbedrijf het werk neerlegt, betwijfelt hij. "De kloof met wat de werknemers graag zien is nog groot, ik vraag me dan ook af of ze met dit voorstel akkoord gaan."