Vraag naar seniorenwoningen groot in Tynaarlo

Er moeten meer seniorenwoningen in de Gemeente Tynaarlo komen. Dat blijkt uit de gemeenteraad van Tynaarlo gisteravond. Er zijn zorgen over de toekomstige huisvestigingsmogelijkheden voor de steeds groter wordende groep ouderen.

Het CDA en GroenLinks zetten twee brieven over seniorenhuisvesting op de agenda. Eén brief van een initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo en een brief over de bouw van seniorenwoningen in Vries. Al snel bleek dat de vraag om meer woningen voor ouderen te realiseren groot is.

Kleinschalige bouw

Initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo, die een knarrenhof in de gemeente wil realiseren, vroeg de raad gisteravond om de ruimte om zo'n hof te bouwen waar mensen van 55 jaar en ouder kunnen wonen. De mensen die er wonen kunnen elkaar ondersteunen en helpen waar nodig. Jan Slangen van de initiatiefgroep zegt er het volgende over: "Oudere jongeren, jongere ouderen en senioren kunnen onder en met elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar bewoners elkaar echt kennen." Betrokkenheid, verbondenheid en er voor elkaar zijn als het nodig is staat hoog in het vaandel, meent hij. Inmiddels zijn er 85 belangstellenden voor dit initiatief, het merendeel afkomstig uit Eelde-Paterswolde.

Ook meneer Bouwmans van Stichting Seniorenbouw Noord-Nederland deelt zijn zorgen met de raad. Hij wil ruimte om "bescheiden en kleinschalige bouw van huizen te realiseren. Zo'n veertien tot zestien woningen." Er moet een stuk grond komen waarop de bouw gerealiseerd kan worden. "Niet overal kan dit. Er zijn specifieke vragen zoals een huis met een niet al te grote tuin en een oprit voor de auto."

Niet alleen CDA en GroenLinks maken zich zorgen om de doorstroom op de markt. Ook Anneke Lubbers van de PvdA herkent het beeld dat er te weinig seniorenwoningen zijn. Ze leest voor dat een 83-jarige vrouw die al enige tijd weduwe is, kleiner wil wonen. Een nieuwe woning is niet te vinden.

Initiatief nemen

D66-Wethouder Pepijn Vemer (volkshuisvesting) laat weten positief tegenover dit soort projecten te staan. De gemeente is welwillend, legt hij uit, en hoopt iedereen over dit soort initiatieven als karrenhofjes, seniorenbouw en ook Tiny houses te spreken. Toch vraagt CDA'er Henk Middendorp zich af waar de actie blijft. Als de mensen geen concrete plannen aanleveren, kan er ook geen actie ondernomen worden, luidt het antwoord.

De leden van de initiatiefgroep Knarrenhof Tynaarlo hebben een aantal plekken in gedachten waar zo'n Knarrenhof gerealiseerd kan worden. Op de plek van de voormalige sporthal De Marsch of op de plek van de voormalige basisschool De Eelderschool, of op het terrein van de voormalige Bladergroenschool. "Deze locaties zijn naar ons idee zeer geschikt voor een Knarrenhof of een andere woonvorm voor geschikte seniorenwoningen."

De discussie is op gang gebracht, maar een uitkomst is er nog niet. Veel raadsleden vinden het een goed idee om stil te staan bij de woningbouw voor ouderen. Onder andere omdat een aantal zich verder wil inlezen en voorbereiden op een uitgebreidere bespreking van dit punt, komt het op een later moment terug in de raadsvergadering.