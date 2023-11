Veenvaart Ahoy! Tien jaar Veenvaart in Zuidoost-Drenthe: van Nieuw-Amsterdam/Veenoord naar Erica

Meer toeristen naar de Veenkoloniën trekken: dat was het achterliggende idee achter de veenvaart in Zuidoost Drenthe, die dit jaar tien jaar bestaat. De vaarroute van Nieuw-Amsterdam naar Ter Apel maakte in 2013 het rondje Drenthe compleet en die mijlpaal staat centraal in de RTV Drenthe-serie Veenvaart Ahoy!.