Gijzeling en mishandeling in woning Assen kan drietal duur komen te staan: tot 15 maanden celstraf geëist

Voor een poging tot afpersing en gijzeling in een woning aan de Groningerstraat in Assen zijn tegen drie mannen van 32 tot 39 jaar celstraffen tot vijftien maanden geëist. Het slachtoffer wist het huis te ontvluchten en sloeg op straat alarm.

Een buurtbewoner en zijn broer stonden die avond in juni 2020 te roken op het balkon. De mannen zagen beneden op straat een gewonde man gillend voorbijkomen. De twee belden de politie. Het slachtoffer was geslagen met een hamer en had een vervormd gezicht. Het hoofd was gezwollen, zijn neus gebroken. De man zat onder het bloed. Hij wees de woning aan waar hij die avond verbleef.

Spoorloos

Hij zou zijn geslagen en geschopt door meerdere mannen. Vijf mannen werden opgepakt, waaronder een 46-jarige man die de woning huurde. Twee Assenaren (35 en 39 jaar) verschenen vandaag voor de rechtbank in Assen. Een 32-jarige man uit Assen verscheen niet, zijn zaak werd buiten zijn aanwezigheid (bij verstek) behandeld. Een 28-jarige verdachte is spoorloos. De dagvaarding heeft hem niet bereikt, die moet opnieuw worden verstuurd.

De gewonde man vertelde de agenten dat hij niet alleen was mishandeld, maar ook gegijzeld. Hij werd vastgehouden en moest honderd euro overmaken. Dit lukt niet, omdat zijn telefoon leeg was. De 39-jarige verdachte haalde een oplader uit zijn woning, eveneens aan de Groningerstraat. In tussentijd werd het slachtoffer geschopt en door zijn 46-jarige gastheer geslagen met een hamer.

Allemaal schuldig

De mannen verklaarden later bij de politie dat zij nagenoeg geen rol hebben gehad in dit incident. Dat ziet de officier van justitie anders. "In die kleine ruimte greep niemand in", zei de aanklager. Zij hebben zich allemaal schuldig gemaakt aan poging tot afpersing en gijzeling. En moeten daar ook voor worden bestraft. De laagste straf werd geëist tegen de 32-jarige verdachte: twaalf maanden.

De 39-jarige Assenaar zou dertien maanden moeten zitten. Hij zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van bijna vijfduizend euro. Hij leende aan oplichters zijn bankpas uit. "Gestolen", verweerde de man zich. De 35-jarige Assenaar hoorde de hoogste celstraf eisen: vijftien maanden cel. Hij wordt ook verdacht van drugshandel en heling van drie laptops.

Misbruik Thaise vrouwen

De 35-jarige is ook verdachte in een internationale mensenhandelzaak die nog loopt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de man onderdeel van een groot internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuitte.

De zaak kwam in 2021 aan het rollen na een controle van een massagesalon in Assen. De Thaise vrouwen waren onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. Wanneer die zaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

Meer op zijn kerfstok

De 46-jarige huurder van de woning staat volgende week voor de rechtbank in Assen. Hij moet zich dan met vier medeverdachten verantwoorden voor het seksueel uitbuiten en verkrachten van drie vrouwen, mishandeling, vrijheidsontneming, drugshandel en witwassen in 2021 en 2022. De poging tot afpersing en gijzeling in zijn woning in juni 2020 wordt dan in zijn zaak meegenomen.

De advocaten van de 35 en 39-jarige verdachten vonden de strafeis te zwaar aangezet. De rol van deze verdachten is volgens hen kleiner dan door het OM wordt aangenomen. Voor een deel van de beschuldiging is te weinig bewijs voor een veroordeling, vinden de juristen.