Veenvaart Ahoy! Tien jaar Veenvaart in Zuidoost-Drenthe: van Erica naar Klazienaveen

De veenvaart bestaat dit jaar tien jaar. De vaarroute van Nieuw-Amsterdam naar Ter Apel maakte in 2013 het rondje Drenthe compleet met de bedoeling om meer toeristen naar de Veenkoloniën te trekken. Na tien jaar maakt RTV Drenthe vanaf het water de balans op: wat is er allemaal in de omgeving te doen, wat heeft de vaarrecreatie opgeleverd voor het gebied en wat kan er nog worden verbeterd aan en langs het traject.