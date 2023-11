Justitie pakt bijna 2 ton af van telers van wiet in Ruinerwold en Steenwijk

Twee wiettelers moeten de winst die ze pakten met hun wietkwekerijen in loodsen in Ruinerwold en Steenwijk inleveren. Het gaat om bijna twee ton per persoon.

De politie viel in februari 2020 binnen bij een loods in Ruinerwold. Daar werden 1.278 gebruikte potten met resten hennep gevonden. Daarna werd ook op een bedrijventerrein in Steenwijk in een loods een hennepkwekerij ontdekt.

In de strafzaak kregen eerder al een 42-jarige en een 50-jarige man voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen opgelegd. Ook een derde verdachte was betrokken bij een of beide loodsen. Aanvankelijk ging het Openbaar Ministerie uit van een totale criminele winst van 490.000 euro, te verdelen onder deze drie mannen.

959.000 euro

Deze derde man had het echter over 1.278 planten per oogst en niet 600 planten, waar het OM aanvankelijk van uitging. Daarom kwam het OM op de zitting in september uit op een winst van 959.000 euro.