Assen wil een studentenstad worden: 'Maar geen tweede Groningen'

De stad Assen moet een bruisende studentenstad worden. Dat is een van de ambities die de gemeente Assen vandaag presenteerde tijdens de jaarlijkse Promotiedagen in Martiniplaza in Groningen. "Die ambitie is er al even, maar we zijn als Assen daarin veel te bescheiden", zegt Asser wethouder Martin Rasker (VVD).

Het doel om een bruisende studentenstad te worden, is afkomstig uit de 'Asser Ambitie Agenda' van de Drentse hoofdstad. In die agenda staan ook wensen opgenomen over werkgelegenheid en woningbouw na 2030. "We hebben met het Rijk al een woondeal, daar wil ik iets bij. Als we 5.000 banen krijgen, dan kunnen wij ook 10.000 woningen bouwen", zei wethouder Cor Staal (ChristenUnie) twee weken geleden in het Radio Drenthe-Programma Cassata.

Te ambitieus

Daar moet nu dus een groot aantal studenten bij komen. "Maar we worden geen tweede Groningen, dat is te ambitieus", zegt Rasker. "Er zit wel veel verband tussen beide steden. Assen kan voor veel studenten iets betekenen op het gebied van huisvesting, als een soort overloop van Groningen. Ook willen we zelf groeien met veel nieuwe opleidingen. Er is interesse van onderwijsinstellingen, maar dat heeft jaren nodig."

Om die studenten naar Assen te trekken, mikt de stad niet alleen op een uitbreiding van het onderwijsaanbod, maar ook op een bruisende horeca. "Daar wordt aan gewerkt, we hebben een mooi plein. De horeca ontwikkelt zich in een groeiend tempo, als een soort vliegwiel dat invloed heeft op andere onderdelen. Wij denken ook na over het verruimen van de openingstijden", legt Rasker uit.

Een toekomstige studentencampus zou wat de gemeente betreft op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne kunnen komen. Het kazerneterrein aan de rand van het centrum krimpt de komende jaren in en er wordt nog een bestemming gezocht voor de gebouwen die het ministerie van Defensie niet meer gaat gebruiken.

Lange adem

Het zal nog wel wat jaren duren voordat de studenten door het Asser stadscentrum banjeren, zegt Rasker. De nu gepresenteerde stadsambities moeten de komende tien tot vijftien jaar vorm gaan krijgen.

"Assen alleen kan ver komen, maar we hebben het Rijk daarbij ook nodig voor een financiële bijdrage. Wij kunnen de Randstad ontlasten en hebben ruimte voor woningen en bedrijven, maar dat besef moet er wel komen. De overheid moet in zijn geheel naar het Noorden kijken en daar plannen voor maken", besluit Rasker.