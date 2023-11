Drenthe Kiest over treinverbindingen: blijft Meppel een flessenhals?

Aansporing vanuit Den Haag

De frustratie onder veel reizigers is groot. Iedereen is het er ook wel over eens: er moet iets gebeuren aan de bereikbaarheid van het noorden. Ook de politieke partijen hebben daar zo hun ideeën over.

We legden ze in het KiesKompas de stelling voor: "De Rijksoverheid moet extra geld uittrekken om de spoorlijnen met het noorden van Nederland te verbeteren." Partijen kunnen kiezen voor helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens, helemaal niet mee eens of geen mening.

Wat blijkt? Alle partijen vinden dat er extra geld naar de noordelijke spoorlijnen moet. Helemaal mee eens zijn: D66, PvdD, BBB, BIJ1, SP, JA21, GroenLinks/PvdA, BVNL, CDA, ChristenUnie en Volt. Mee eens zijn: NSC, 50PLUS, VVD, FVD, PVV, SGP en DENK.

Maar hoe?

Dat klinkt fijn, dat alle partijen het eens zijn over extra geld. Maar er zit nogal wat verschil in hoe ze vinden dat het geld verdeeld moet worden. Een aantal partijen gaat specifiek in op de 'flessenhals' Meppel. Zoals D66, die zegt: "We maken een einde aan de storingen op het traject Meppel-Zwolle."

Uiteindelijk ziet politiek Den Haag drie opties voor een betere verbinding met het noorden: de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en dus de flessenhals bij Meppel.

Beste voor de Drent

"Ik denk dat je als Drent sowieso het meest hebt aan investeren in bestaand spoor", steekt RTV Drenthe-verslaggever Serge Vinkenvleugel van wal. Hij volgt namens de Drentse omroep al jarenlang de ontwikkelingen op en rondom het spoor.

Met het investeren in bestaand spoor doelt Vinkenvleugel op de situatie rondom het spoor in Meppel. "Ik zou zeggen: los eerst Meppel-Zwolle op. Maar maak daarna de hele spoorlijn sneller, dan kun je ook sneller richting Randstad."

Nedersaksenlijn

Ook wordt er al jarenlang gepraat over de Nedersaksenlijn. Een verbinding tussen Groningen en Almelo, om zo uiteindelijk ook richting Duitsland te kunnen.

"Daar zit je in Emmen bijvoorbeeld wel op te wachten", legt Vinkenvleugel uit. "Daar zou ik dan als tweede voor gaan. Kijk, in Midden-Drenthe hebben ze daar niet zoveel aan, maar voor de Veenkoloniën en Oost-Groningen is het zeker een aanwinst."

Lelylijn

Onderaan het voordelenlijstje staat wat Vinkenvleugel betreft de Lelylijn. Volgens hem een fantastische spoorlijn, maar een waar Drenthe niet veel aan heeft. "Behalve in de kop van Drenthe. Dus Zuidlaren, Vries of Roden."