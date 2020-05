Stelling: Ik ga voor geen goud de ruimte in

De Crew Dragon, zo heet het ruimteschip, moet vanavond opstijgen vanuit de ruimtebasis Cape Canaveral in de staat Florida. Het is voor het eerst dat een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte brengt.

De Crew Dragon is gebouwd door SpaceX, het bedrijf van zakenman en Tesla-baas Elon Musk. Vorig jaar ging een Crew Dragon zonder bemanning al naar het ruimtestation ISS, om alle systemen te testen.

De laatste bemande Amerikaanse vlucht was in 2011. Toen landde de laatste spaceshuttle. De piloot destijds was Douglas Hurley. Deze nu 53-jarige astronaut zit vanavond aan boord van de Crew Dragon. Samen met Bob Behnken (49), die in 2008 en 2010 ook al in het ISS verbleef en zes ruimtewandelingen maakte.

Ruimtetoerisme

Later dit jaar gaan drie Amerikanen en een Japanner met een Crew Dragon naar het ISS, en volgend jaar twee Amerikanen, een Rus en een Fransman. In 2021 of 2022 maken vier ruimtetoeristen een reisje met een Crew Dragon.

Is dat ook iets voor jou? Wil jij de sterren van dichtbij bekijken en door het ruitje van een ruimtevaartuig een blik werpen op de aarde? Of word je al claustrofobisch bij het idee, en denk je 'geef mijn portie maar aan Fikkie'?