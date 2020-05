Groningse politiek wil weten wat FB Oranjewoud doet met aandelen vliegveld Eelde

Politiek in Groningen wil duidelijkheid over aandelentransactie Groningen Airport Eelde (Rechten: RTV Drenthe / Andries Ophof)

De fracties van de Partij voor de Vrijheid, Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Forum voor Democratie en de Stadspartij hebben daarom vragen gesteld aan de besturen van gemeente en provincie over de recente overdracht van 26% van de aandelen van de gemeente Groningen aan FB Oranjewoud. Zo schrijft RTV Noord.

Wat wil FB Oranjewoud met de aandelen?

Dat doen ze naar aanleiding van publicaties door de drie Noordelijke regionale omroepen, waaronder RTV Drenthe. FB Oranjewoud nam 26 procent aandeel in Groningen Airport Eelde voor een euro. Het zijn de aandelen van de stad Groningen in de luchthaven. "Vanwege kennis en kunde", zo is te lezen in media.

Maar FB Oranjewoud is niet van plan om te investeren in de luchthaven. Bovendien is het maar de vraag over de andere aandeelhouders, dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo en Assen, wel onderzoek hebben gedaan naar de financiële situatie van FB Oranjewoud.

Tynaarlo had ze moeten kopen

De partij Leefbaar Tynaarlo begon een paar weken geleden een discussie. Ze vroegen zich af waarom FB Oranjewoud de aandelen zou willen hebben. Bovendien vragen ze zich af of het niet verstandiger was om als gemeente Tynaarlo de aandelen over te nemen. Maar de deal is inmiddels gesloten en de overdracht is geweest.

De fracties van de PVV, PvhN, GB, FvD en Stadspartij in Groningen willen van zowel het gemeentebestuur als van het provinciebestuur weten wat de motivatie van de investeringsmaatschappij is geweest om de aandelen over te kopen.

Verplichtingen

Ook vragen ze zich af of er bij de overdracht van de aandelen afspraken zijn gemaakt met FB Oranjewoud over de financiële verplichtingen in het kader van de toekomst van de luchthaven GAE.

Eerder stelde ook de PvdA in Drenthe al vragen over de aandelenovername.