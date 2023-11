Griekse zuivelgigant wil met volledige elektrische fabriek toch naar Hoogeveen

De Griekse zuivelgigant FAGE gaat door met de plannen voor een fabriek op bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen. Door de stikstofproblematiek kon het bedrijf geen vergunning krijgen om te beginnen met bouw. Daarom wil de yoghurtfabrikant volledig inzetten op elektriciteit.

Dat blijkt uit stukken van de gemeente Hoogeveen. Zo wil FAGE onder andere gasgestookte apparaten vervangen voor elektrische. Daardoor zou er bijna geen stikstofuitstoot meer zijn bij het maken van de yoghurt. Een klein restant stikstof dat nog vrij zou komen tijdens de bouw van de fabriek zou een vergunning niet in de weg moeten zitten, denken de zuivelgigant en de gemeente Hoogeveen.

Nieuw plan

Om de plannen voor een elektrische fabriek door te zetten, heeft FAGE de huidige vergunningsaanvraag aangepast. Sinds oktober ligt er een nieuw verzoek bij de provincie Drenthe. De komende tijd zal die zich buigen over de nieuwe aanvraag en moet blijken of de komst van de zuivelgigant door kan gaan.

Eerder dit jaar maakten verschillende natuurgroepen zich zorgen over de komst van de fabriek, onder andere over watergebruik. Om yoghurt te produceren is er 2,5 miljoen liter water per dag nodig. De bezwaarmakers vinden die hoeveelheid te veel en vrezen dat de natuur eronder zal lijden. Ze pleiten voor waterbesparingsmaatregelen bij de provincie.

Waterbedrijf WMD, dat het water zal leveren, liet weten dat het drinkwater in Drenthe niet in het geding komt. Volgens het bedrijf zijn daar berekeningen voor gedaan. 2,5 miljoen liter per dag is wel de max. Natuurgroepen, omwonenden en andere die bezwaar hebben aangetekend tegen de komst van de fabriek, krijgen de komende maanden waarschijnlijk een reactie op hun bezwaarschriften.

"De toetsing en beoordeling van de huidige aanvraag zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen", schrijft het gemeentebestuur van Hoogeveen.

Stikstof

FAGE wil een fabriek bouwen in Hoogeveen om voet aan de grond te krijgen in Nederland en Europa. Volgens het bedrijf ligt Hoogeveen op een gunstige plek, onder andere voor transport. De bouw van het pand is een miljoenenproject waar straks ongeveer 150 mensen zouden kunnen werken.

Hoogeveen betaalde 100.000 euro aan stikstofrechten aan veehouderijen in Hollandscheveld en Darp. De opgekochte stikstofruimte wilde FAGE gebruiken voor de aanvraag van de vergunning voor de fabriek. Dat wordt extern salderen genoemd. Maar omdat de Drentse natuur steeds verder verslechterd, is het niet meer mogelijk om op deze manier een vergunning te krijgen, oordeelde de provincie Drenthe.