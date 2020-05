Toch financiële steun voor dorpshuizen en wijkcentra

Dorpshuizen en wijkcentra mogen toch financiële steun vragen aan de overheid. Ze kunnen gebruik maken van de TOGS-regeling die is ingesteld om bedrijven in deze coronatijd te ondersteunen. Tot dusver vielen de dorpshuizen buiten de regeling.

Gisteravond nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover van William Moorlag aan.

Eerder luidde de Brede Overleggroep Kleine Dorpen Drenthe (BOKD) samen met andere landelijke en provinciale organisaties de noodklok over de situatie bij dorpshuizen. "Ik vermoed dat er dorpshuizen in zwaar weer terechtkomen", zei Paul van Schie van de BOKD toen. "De coronacrisis heeft grote gevolgen, want hierdoor lopen de dorpshuizen veel inkomsten mis, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen".

'Als een graat in de keel'

PvdA-Kamerlid William Moorlag is blij, zo is te lezen bij RTV Noord. "Het zat mij echt als een graat in de keel dat buurtcentra, wijkcentra en dorpshuizen door de overheid in de steek werden gelaten. Terwijl ze juist met grote problemen kampen, bijvoorbeeld door wegvallende horeca. Nu wordt dat rechtgezet en kunnen ze aanspraak maken op zo'n 4.000 euro."

Er is nog één voorbehoud: de staatssecretaris moet de motie nog wel overnemen. Moorlag: "Maar ik kan me niet voorstellen dat dit signaal van de Kamer genegeerd wordt."

Bekijk hier de reportage die we eerder maakten over problemen bij de dorpshuizen door de coronacrisis: