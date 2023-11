Akkoord over cao Villeroy & Boch in Roden: acties van de baan

De dreigende staking bij Villeroy & Boch Wellness in Roden gaat niet door. Werknemers van het bedrijf zijn vanavond akkoord gegaan met het verbeterde eindbod van hun werkgever voor een nieuw eenjarige cao. De medewerkers krijgen er gemiddeld acht procent loon bij.

Staking van tafel

Bij het Roner sanitair bedrijf werken zo'n honderd medewerkers. Die dreigden vanaf morgen te gaan staken. Maar die dreiging is nu van tafel. "We hadden vanavond een hoge opkomst van vakbondsleden", blikt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen terug. "Zij hebben met grote meerderheid het bod geaccepteerd. Dat betekent dat de lage inkomens er gemiddeld negen procent op vooruitgaan en de hogere inkomens zeven procent.

CNV-onderhandelaar Saskia Spaargaren is blij. "Villeroy en Boch heeft volgens het eigen jaarverslag in 2022 boven verwachting gepresteerd. Het is terecht dat de mensen die dat mogelijk maakten daar nu ook wat van terugzien."