Noordscheschut wil niet het lelijke eendje in de hoofdklasse worden

"Het is absoluut een prestatie, ondanks dat we vanwege het coronavirus natuurlijk vroegtijdig moesten stoppen met het seizoen", laat voorzitter Paul Volbeda weten. "Maar op basis van alle duels stonden we terecht bovenaan en dan verdient er ook maar één club om te promoveren."

"Ik had gewoon kippenvel op mijn hele lijf toen ik de bevestiging kreeg", laat trainer Marc van Meel weten. "Natuurlijk was ik er de laatste weken enorm mee bezig en nu de bevestiging er is ben ik uiteraard dolblij. Het is echt heel knap wat wij hier hebben gedaan. Met eigen spelers, zonder betalingen en dat terwijl bij veel clubs in onze competitie dat wel gebeurd."

'Natuurlijk zijn we de gedoodverfde degradatiekandidaat'

Noordscheschut is niet van plan om de komende weken (spelers kunnen overschrijvingen indienen tot halverwege juni) nog de boer op te gaan voor versterkingen. "Nee, dat past niet bij deze club. Bovendien vind ik dat de spelers die dit hebben bereikt ook het podium verdienen", aldus Van Meel. "Natuurlijk zullen we de gedoodverfde degradatiekandidaat nummer één zijn, maar we gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen. Daarnaast vind ik dat deze groep zich in de afgelopen twee seizoenen enorm heeft ontwikkeld, dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe het zal gaan. We willen in ieder geval voorkomen dat we het lelijke eendje van de hoofdklasse gaan worden."

'In tegenstelling tot HZVV doen wij wel gewoon mee met het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi'

Vanzelfsprekend zullen straks, wanneer het competitieschema bekend is, twee data met rood worden omcirkeld in de agenda's van de Schutters. Dat zijn de twee confrontaties met buurman HZVV. Die club besloot vorig seizoen zich volledig te richten op het overleven in de hoofdklasse, waardoor het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi werd geschrapt. Iets wat bij Noordscheschut niet gaat gebeuren. "Nee, wij blijven heel normaal hier. We gaan ook gewoon twee keer trainen in het nieuwe seizoen en bij een seizoen hoort voor ons en voor onze supporters ook het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi", aldus Melvin Mol. Het kanon van Schut verwacht overigens ook een loodzwaar seizoen. "Als we ons handhaven zou het een daverende stunt zijn."

