Plan voor nieuw bedrijventerrein langs A37 bij Geesbrug

Een locatie pal langs snelweg A37 ter hoogte van Geesbrug is mogelijk zeer geschikt voor een nieuw bedrijventerrein. De gemeente Coevorden onderzoekt de kansen hiervoor.

Dat meldde wethouder Steven Stegen (BBC2014) vanavond tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad. "We zien hier een kansrijke locatie, we zijn positief over een ontwikkeling op deze plek." Het zou dan kunnen gaan om uitbreiding van het huidige bedrijventerrein bij Geesbrug, of de aanleg van een nieuw terrein.

"We zijn hierover momenteel 'zeer constructief' in gesprek met buurgemeente Hoogeveen en we willen ook de Dutch Techzone (een samenwerkingsverband voor ondernemers en gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg, red.) hierbij betrekken." De wethouder reageerde hiermee op vragen van raadslid Gilbert Mulder (PvdA), die wilde weten of er nog plannen liggen voor een nieuw bedrijventerrein bij Geesbrug. Dit plan is eerder al eens geopperd.

'Niet in een of twee jaar geregeld'

Hoe groot het nieuwe bedrijventerrein bij Geesbrug precies moet worden en wat voor bedrijven zich hier zouden kunnen vestigen, dat kan de wethouder nog niet zeggen. Ook is nog onduidelijk hoe snel deze ontwikkeling gerealiseerd kan worden. "We zullen bij deze ontwikkeling te maken krijgen met de stikstofproblematiek, en ook de druk op het energienetwerk - de zogeheten netcongestie - speelt een rol. Dus het terrein zal er zeker niet in één of twee jaar liggen, maar we willen hier wel tempo op zetten. We zien hier een groot belang in." Dat de plannen op regioniveau besproken wordt, heeft er volgens Stegen mee te maken dat de gemeenten elkaar 'geen vliegen willen afvangen.'

Of het terrein bij Geesbrug er daadwerkelijk komt, hangt ook af van verder overleg met de provincie. "Wij zien hier mogelijkheden, sowieso vanwege de nabijheid van de snelweg. Maar het kan ook maar zo dat uiteindelijk gekozen wordt voor een andere plek, bijvoorbeeld ter hoogte van knooppunt Holsloot."

Harde afspraken met de provincie Drenthe

Begin volgend jaar gaat de gemeente Coevorden richting de provincie aan de slag met deze en andere concrete locaties voor extra bedrijfslocaties, zegde de wethouder toe. Op korte termijn moeten er volgens de wethouder met de provincie harde afspraken gemaakt worden over het aantal hectares aan nieuwe bedrijfsterreinen in Coevorden.