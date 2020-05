Vechtstromen: Onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers

"We zien dat voor onttrekking van oppervlaktewater soms gebruik gemaakt wordt van vijvers binnen stedelijk gebied. Dit gebeurt meestal met grote tankauto's. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op vissterfte", schrijft het waterschap op zijn website.

Zuurstof

Doordat het warme weer en de zachte winter is de watertemperatuur opgelopen. Hierdoor is het zuurstofgehalte in vijvers afgenomen. "De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen zoals vissen", meldt het waterschap. "Als er water uit de vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan uiteindelijk leiden tot vissterfte, blauwalg en botulisme."

Met het onttrekkingsverbod voor openbare vijvers probeert Vechtstromen dit proces tegen te gaan. Druk hier voor een overzicht van de Drentse vijvers die onder het verbod vallen.

Drentsche Aa

Ook in het Drentsche Aa-gebied is het droog en daarom geldt er vanaf nu een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uit de Drentse Aa. "Het is de afgelopen maanden bijzonder droog in dit gebied en er is een oplopend neerslagtekort. Hierdoor neemt de afvoer van de Drentsche Aa af. We willen onherstelbare schade aan het waterleven in de beek voorkomen en de drinkwatervoorziening van het Waterbedrijf Groningen niet in gevaar brengen, aldus het waterschap Hunze en Aa's".

