Helft van alle nieuwe huizen in Coevorden voor eigen inwoners

'Laten we nu lef tonen'

"Laten we nú lef tonen met zo'n besluit", stelde Sandra Katerberg (CDA). Volgens haar zijn er nu veel inwoners die noodgedwongen de gemeente verlaten, omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. De opdracht aan het college is om uit te zoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft. "Er komt landelijk een nieuwe huisvestingswet aan, die ons op dit vlak mogelijkheden geeft."

'Doelgroep voor project kan wel kleiner worden'

Op dit punt had met name de fractie van de VVD aanvankelijk wat aarzelingen over het CDA-plan. Uiteindelijk stemden de liberalen toch mee. "Maar laten we dan wel hopen dat dit nieuwe uitgangspunt het huidige proces van woningbouw niet vertraagt", gaf Bert Albring (VVD) mee.