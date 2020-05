Boa's voeren actie op 1 juni: 'Mogelijk geen boetes uitdelen'

Richard Gerrits is voorzitter van vakbond Boa ACP: "We zijn nu in overleg met de leden over de manier waarop. Een optie waar we nu naar kijken is om op 1 juni niet te gaan handhaven."

'Het is geen staking'

Dat zou betekenen dat er op 1 juni geen bekeuringen worden uitgedeeld door handhavers, en dat er ook niet gewaarschuwd wordt. Maar staken wil de vakbondsman dat niet noemen. "Dat woord wil ik niet in de mond nemen. De handhavers maken elke dag gebruik van hun discretionaire bevoegdheid. Dat zullen ze ook dan doen, alleen dan zullen ze besluiten om niet te handhaven".

De vakbondsactie is specifiek voor boa's die werken in de openbare ruimte en het openbaar vervoer, en ook handhavers in de natuurgebieden gaan hoogstwaarschijnlijk meedoen met de actie. Gerrits: "We zijn nu nog vol in de voorbereiding."

Wanneer bekend wordt wat de acties op 1 juni precies inhouden, is niet bekend.

Lees ook: