Djammen: Annemiek Drenth, de zingende trouwambtenaar

"Ik ging vroeger heel vaak met mijn moeder mee naar de kerk. In het kinderkoor ben ik begonnen en zo heeft zicht dat wel ontwikkeld in de loop der jaren", vertelt Drenth. Ze is in de kerkelijke contreien blijven hangen als zingende trouwambtenaar.

Het liefdesverhaal dat ze als trouwambtenaar vertelt ten overstaande van het gelukkige paar, vervlecht de zangeres met liefdesliedjes die van toepassing zijn op het verhaal. Ook is ze spreker bij uitvaarten. Daarnaast treedt Drenth ook solo op én ook nog in een band. Solo in het Drents, met de band speelt ze voornamelijk popmuziek.

Kalverliefde en Een seconde

"Ik schrijf zelf niet, was het maar waar", lacht Drenth. "Ik heb een goede kameraad, Roy Keuter, die heeft veel van mijn nummers geschreven. Nog een paar anderen ook nog." Een van die anderen is Leonie van der Werf. Ze schreef het drentstalige nummer Een seconde. "Ik lever vaak wel de onderwerpen aan", vertelt Drenth. In het geval van Een seconde, gaat het over haar overleden oma. "Daar wilde ik graag een liedje over schrijven en daar heeft zij de tekst voor geschreven." Het andere nummer wat ze tijdens de Neo Sessies speelde heet Kalverliefde. Een nummer waarmee ze tijdens het Drèens Liedtiesfestival op de bühne stond.

De twee nummers komen ook op het nieuwe album. "Ik ben bezig met een cd opnemen. Of dat allemaal gaat lukken voor 1 november dat weet ik niet, maar het is wel de bedoeling dat dat doorgaat", besluit ze.