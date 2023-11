Rudy uit Assen kwam één minuut te laat voor Elfstedentochtkruisje, maar debuteert nu met Elfstedentocht-musical

Urenlang zwoegen in de winterkou om nét naast dat felbegeerde Elfstedentochtkruisje te grijpen. Rudy Langen uit Assen overkwam het in 1997 bij de laatste Elfstedentocht. Maar na 26 jaar krijgt hij eindelijk een nieuwe kans, als debutant in de musical De Tocht.

Hoewel hij destijds vloekend en tierend zijn verlies moest nemen, is Langen er na al die tijd wel overheen. "Ik heb het omarmd, het is toch een prachtig verhaal om mee te maken als amateurschaatser", vertelt hij. Hij wacht met smart op de eerstvolgende Elfstedentocht. "Stiekem zijn we er ieder jaar voor aan het trainen, zodat we er klaar voor zijn als hij komt."

Verleden en toekomst

Maar voor het zover is, is Langen debutant in de Elfstedentocht-musical De Tocht. Ook dat biedt het hem de kans het spektakel van toen nog eens te beleven. "Het is een musical die gaat over de Elfstedentocht in het algemeen. Hoogtepunten uit de vorige edities zie je ook terug. Daar hebben ze een verhaal omheen gemaakt en dat gaat eigenlijk over de volgende Elfstedentocht. Het is combinatie van verleden en toekomst."