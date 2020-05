Ondernemers Zuidlaren willen centrum gezelliger maken met bloemen

"We willen dat het een bruisende kern blijft", legt voorzitter Rinse Dijkstra uit. "Straks met de nieuwe centrumvisie is het afwachten hoe het centrum eruit gaat zien. Maar wat we op dit moment al willen is het dorp gewoon een stuk fleuriger maken. Het dorp aankleden met mooie bloembakken. Doeken over de weg heen spannen. Dat maakt het dorp wat gezelliger en nog aantrekkelijker dan het al is."

Bruisende dorpskernen

De gemeente Tynaarlo is al langer bezig met de ontwikkeling van een nieuw centrum voor Zuidlaren. Maar door onder andere onenigheid in de gemeenteraad liep deze ontwikkeling vorig jaar vast. Nog steeds is het niet duidelijk hoe de nieuwe centrumvisie eruit gaat zien.

In 2017 werd toegezegd de dorpskernen van Zuidlaren, Vries en Eelde een impuls te geven. Er is 250.000 euro uitgetrokken door de gemeente Tynaarlo om deze dorpskernen te verfraaien. De grote vraag is hoe het nu met dit project staat. De ondernemersvereniging VOZ wil dat er wordt gekeken of een klein deel van dit bedrag uitgegeven kan worden om Zuidlaren nu al wat aantrekkelijker te maken.

In gesprek met de gemeente

"Waar ik mee zit is dat wij als ondernemersvereniging steeds brieven schrijven naar de gemeente", vertelt secretaris Aad Blok. "Maar het zou veel beter zijn als we met de gemeente in gesprek kunnen gaan. De vraag laten beantwoorden over wat we precies willen. Wij vragen misschien wel eens dingen die de gemeente te ver gaat, maar als je met elkaar in gesprek gaat kom je misschien tot punten waarover je het wel met elkaar eens bent."

Blok heeft het gevoel dat de gemeente hen een beetje probeert af te houden omdat de centrumontwikkeling vast hangt aan een participatieproces. Inwoners kunnen inspreken over de ontwikkeling van het gebied. "De inrichting van de openbare ruimte in Zuidlaren wordt er een beetje aan opgehangen dat het samen met de burgers moet. Dat gaat weer te lang duren. We kunnen best nu al met elkaar dingen oppakken die later ook te gebruiken zijn."

Vragen vanuit de politiek

Daarom willen beide ondernemers ook kleine dingen aanpassen, zoals het plaatsen van bloembakken. Dingen die gemakkelijk te verplaatsen zijn, mocht dat nodig zijn als de centrumvisie wel rond is. Zelf bloembakken plaatsen is geen optie, meent voorzitter Dijkstra. "Wij mogen dat niet doen. We hebben daar toestemming van de gemeente voor nodig. We hebben aangevraagd of wij doeken over de weg mogen hangen met de oude vlag van Zuidlaren, waar ook Berend Botje in verwerkt wordt. We moeten er nog reactie op krijgen."

Inmiddels heeft het CDA vragen gesteld aan het college van B&W. 'Waarom kan er in Zuidlaren niet geïnvesteerd worden vanuit het project Bruisende kernen', is één van hun vragen. De partij is benieuwd wat de stand van zaken is en wat de uitkomst is van de geopperde initiatieven.

