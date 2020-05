Is jonge Schotse hooglander in Langelo gedood door een wolf?

Is het stierkalf in Langelo gedood door een wolf? Het dier werd op 25 mei gedood, de oorzaak van de dood wordt onderzocht. Er is DNA afgenomen dat moet uitwijzen of het om een aanval van een wolf gaat.

BIJ12 houdt zich voor de provincie Drenthe bezig met schade die wilde, beschermde dieren kunnen veroorzaken. Dit wordt 'faunaschade' genoemd. Zo komen bij deze organisatie de meldingen van aangevallen schapen binnen. Maar nu staat er voor het eerst op deze lijst ook een Schotse hooglander. Mogelijk is het dier door een wolf aangevallen.

DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven of de wolf een rol heeft gespeeld bij de dood van het kalf. Hier is nu nog niets over te zeggen. Ook de aanval op de Schotse hooglanders in Brabant, eind april dit jaar, is nog niet toe te wijzen aan de wolf. Want ook al staat de wolf nu volop in de belangstelling, loslopende honden en vossen pakken ook geregeld schapen en andere dieren. Sandra Binken, woordvoerder van BIJ12, laat weten dat de DNA-uitslag in de tweede helft van juni bekendgemaakt wordt.

