Bewoners snappen niets van kritiek op Burgemeester Tonckensstraat Zuidwolde

Een brief van een buurtcomité in Zuidwolde met klachten over de Burgemeester Tonckensstraat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Een groep bewoners stuurt als reactie ook een brief naar de gemeenteraad met de boodschap dat aanpassingen niet nodig zijn.

"Het betreft hier één van de meest authentieke, historische straten van Zuidwolde", schrijft Buurtcomité Blijf van onze Burg.Tonckensstraat af. De brief is ondertekend door bewoners van twintig adressen in de straat. "Laat de straat bestaan zoals die is", luidt de oproep.

Gevaar

Vorige week berichtte onder andere RTV Drenthe over de brief waarin het andere buurtcomité schrijft dat 'de Burg. Tonckensstraat eigenlijk al tientallen jaren bekendstaat als gevaarlijk'. Er zouden te veel (grote) voertuigen door de straat rijden en de ingestelde 30-kilometerzone zou niet werken. Ook zou er teveel lawaai zijn door het rijden op klinkers, te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers en gevaarlijke kruispunten.

De twintig buren zien het totaal anders. Dat er te hard gereden wordt, erkennen ze, 'maar dat gebeurt overal'. Ze zien het niet direct als gevaar en ongelukken zijn er nauwelijks. Volgens Buurtcomité blijf van onze Burg.Tonckensstraat af, is de snelheidsverlaging van 50 naar 30 kilometer per uur voldoende en passen de klinkers juist in het karakter van de doorgaande weg. "Kortom," schrijven ze, "laten we deze mooie authentieke straat met al zijn charmes in zijn waarde laten."

Dorpsbelangen Zuidwolde laat weten op de hoogte te zijn van de tegengestelde belangen in de Burgemeester Tonckensstraat en wil waar nodig helpen het gesprek op gang te brengen.

Gemeente aan zet

In het nieuwe verkeersplan van gemeente De Wolden staat dat de gemeente wil kijken naar oplossingen voor onveilige situaties, maar 'omdat de straat al is ingericht als 30 km/h-gebied zijn aanvullende maatregelen maar beperkt mogelijk.'

De gemeente wil eerst meten hoe hard er gereden wordt en eventueel een bewustwordingscampagne starten. "En als dat onvoldoende effect heeft, dan onderzoeken we aanvullende maatregelen. Omdat de straat al is ingericht als 30 km/h-gebied zijn aanvullende maatregelen maar beperkt mogelijk."

