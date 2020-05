Rendo wil 20 miljoen van frauduleuze oud-bestuurders

Netbeheerder Rendo in Meppel gaat 20 miljoen euro verhalen op oud-bestuurders Richard W. uit Groningen en Stephan V. uit Meppel. De twee zijn in 2018 veroordeeld voor fraude omdat ze onterecht geld in eigen zakken hebben gestopt.

Directeur Eddy Veenstra van Rendo bevestigt berichtgeving hierover van Dagblad van het Noorden. "De totale schade is zo'n 30 miljoen euro en voor een gedeelte daarvan worden zij aansprakelijk gesteld", zegt hij.

Familie als aandeelhouder op papier

W. en V. zijn respectievelijk voor 4 en 2,5 jaar cel veroordeeld voor fraude tijdens de bouw van een energiecentrale in Steenwijk. Hiervoor werd een onafhankelijke BV opgericht waarvan W. en V. in het geheim 60 procent van de aandelen in handen hadden. Familieleden en een tennisleraar stonden als aandeelhouders op papier. V. kreeg een lagere straf, omdat hij nog een blanco strafblad had. W. was eerder voor het aannemen van steekpenningen veroordeeld.

De rechter oordeelde in maart vorig jaar dat W. en V. de schade moeten betalen. Hoe hoog die zou uitvallen, moest toen nog worden bepaald. "Wij moesten een aantal bedragen beter onderbouwen", vertelt Veenstra. In november deed de rechter uitspraak over het te verhalen bedrag. De oud-bestuurders hebben afgelopen maart daartegen beroep aangetekend.

Schikking

Rendo publiceerde vorige week haar jaarcijfers over 2019. Daaruit blijkt dat de netbeheerder 9,5 miljoen euro winst heeft gemaakt, terwijl vooraf was gerekend op 7,8 miljoen euro. De afwijking heeft te maken met 'het bereiken van een aantal schikkingen inzake de fraudezaak uit het verleden', schrijft Rendo in het jaarverslag. Daarmee is een bedrag van 2 miljoen euro gemoeid.

Gebruik jij de RTV Drenthe-app al? Mooi! Dan volg je heel gemakkelijk het laatste nieuws uit Drenthe 24 uur per dag. Heb je de app nog niet? Download hem dan nu hier voor Apple en hier voor Android.

Lees ook: